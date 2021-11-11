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Назван простой способ получить ударную дозу антител к коронавирусу

Вероника Полынина
26 минут назад

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал способ получить ударную дозу антител к коронавирусу.

Назван простой способ получить ударную дозу антител к коронавирусу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, для этого необходимо пройти вакцинацию спустя полгода после перенесенного COVID-19 или ревакцинироваться через 6 месяцев после первой прививки.

«Ревакцинация дает ударную дозу антител. Если мы поставим прививку первый раз, иммунная система выработает высокий уровень антител, но они будут быстро падать, потому что иммунитет так устроен. Если нет контакта с инфекцией, зачем держать антитела, тратить энергию и белок. Иммунная система их экономит», - пояснил Болибок «Ура.ру».

Он отметил, что при повторном заражении или ревакцинации в действие вступают клетки памяти, при этом клеточный иммунитет – долгосрочный и поддерживает человека дольше пяти месяцев.

«И уровень антител будет совершенно огромный - в моей практике были случаи от 2000 до 5600 балл на миллилитр», - сказал иммунолог.

Иммунолог Николай Крючков согласился с коллегой. Он отметил, что бустерная доза вакцины при ревакцинации позволяет «догнать» уровень уже имеющихся антител до 1000-1500 балл на миллилитр, что дает защиту в 95%.

Прививка от COVID может стать обязательной для ряда профессий

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предложил включить вакцинацию против COVID-19 в национальный календарь прививок.

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