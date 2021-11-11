Назван простой способ получить ударную дозу антител к коронавирусу

«Ревакцинация дает ударную дозу антител. Если мы поставим прививку первый раз, иммунная система выработает высокий уровень антител, но они будут быстро падать, потому что иммунитет так устроен. Если нет контакта с инфекцией, зачем держать антитела, тратить энергию и белок. Иммунная система их экономит», - пояснил Болибок «Ура.ру».