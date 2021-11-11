Актрису Малявину тайно похоронили рядом с Началовой

Заслуженную артистку России Валентину Малявину, звезду фильмов «Иваново детство» и «Король-олень» похоронили узким кругом, без прощания и почестей на Троекуровском кладбище. Место захоронения артистки находится рядом с могилой скоропостижно скончавшейся в марте 2019 года певицы Юлии Началовой. Об этом сообщает «Пятый канал».

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

— Памяти Валентины Малявиной, актрисы и музы… Скончалась 30 октября. Похороны прошли без огласки, — написал кинокритик Вячеслав Шмыров в Facebook.

В среду, 10 ноября, стало известно, что первая жена советского и российского актера Александра Збруева актриса Валентина Малявина скончалась. Она ушла из жизни 30 октября в возрасте 80 лет.

Свои последние годы жизни она провела в пансионате для престарелых. Звезда отечественного кинематографа жаловалась на проблемы со слухом и зрением.