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Актрису Малявину тайно похоронили рядом с Началовой

Вечерняя Москва
25 минут назад

Заслуженную артистку России Валентину Малявину, звезду фильмов «Иваново детство» и «Король-олень» похоронили узким кругом, без прощания и почестей на Троекуровском кладбище. Место захоронения артистки находится рядом с могилой скоропостижно скончавшейся в марте 2019 года певицы Юлии Началовой. Об этом сообщает «Пятый канал».

Актрису Малявину тайно похоронили рядом с Началовой
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

— Памяти Валентины Малявиной, актрисы и музы… Скончалась 30 октября. Похороны прошли без огласки, — написал кинокритик Вячеслав Шмыров в Facebook.

В среду, 10 ноября, стало известно, что первая жена советского и российского актера Александра Збруева актриса Валентина Малявина скончалась. Она ушла из жизни 30 октября в возрасте 80 лет.

Умерла Валентина Малявина

Свои последние годы жизни она провела в пансионате для престарелых. Звезда отечественного кинематографа жаловалась на проблемы со слухом и зрением.

Первый супруг Малявиной народный артист РСФСР Александр Збруев рассказал, что вспоминает о своей первой возлюбленной с теплотой. По его словам, она была прелестной актрисой, красивой, талантливой, но жизнь трагически сложилась.

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