Перенесшие коронавирус участники группы «Последствия COVID-19 (запахи/вкусы)» заявили о новом неожиданном побочном эффекте, выражающемся в нестерпимом зуде. Об этом пишет «Комсомольская правда».

«Никогда ни на что аллергии не было, а недели две назад начало чесаться тело», «Я три недели три адски чесалась со ступней до головы, даже глаза чесались», «И у меня вылезла жуткая аллергия. Чешется невыносимо все тело. Кожа головы, спина, живот, руки. Кожа краснеет, высыпания какие-то вроде волдырей», - рассказали столкнувшиеся с побочным эффектом интернет-пользователи.

Опрошенные изданием специалисты отметили, что коронавирус действует на весь организм и возможные различные проявления постковидного синдрома, связанные как с самим вирусом, так и с проведенным лечением.

«Коронавирус воздействует на весь организм, в том числе истончает стенки даже мельчайших сосудов. Поэтому при прикосновении к коже в месте, где таких сосудов много, и возникает такая реакция», - отметил заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов.

В свою очередь доктор медицинских наук, профессор Наталья Ильина назвала такую реакцию формой крапивницы, которая проявляется появлением волдырей.

«Она может быть вызвана реакцией организма на препараты, которые человек принимал при лечении коронавируса, – особенно, если он перенес ковид тяжело. А так же стрессом, который был у пациента во время болезни», - пояснила первый вице-президент Ассоциация аллергологов, иммунологов (РААКИ),г лавный врач ФГБУ «Государственного научного центра «Институт иммунологии» ФМБА России» Наталья Ильина.

Для того, чтобы справиться с симптомами, она посоветовала применять антигистаминные препараты, а при отсутствии улучшений обязательно обратиться к врачу.