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«Чешется невыносимо»: вскрылась нежданная пробочка COVID

Алиса Селезнёва
1 час назад

Перенесшие коронавирус участники группы «Последствия COVID-19 (запахи/вкусы)» заявили о новом неожиданном побочном эффекте, выражающемся в нестерпимом зуде. Об этом пишет «Комсомольская правда».

«Никогда ни на что аллергии не было, а недели две назад начало чесаться тело», «Я три недели три адски чесалась со ступней до головы, даже глаза чесались», «И у меня вылезла жуткая аллергия. Чешется невыносимо все тело. Кожа головы, спина, живот, руки. Кожа краснеет, высыпания какие-то вроде волдырей», - рассказали столкнувшиеся с побочным эффектом интернет-пользователи.

Опрошенные изданием специалисты отметили, что коронавирус действует на весь организм и возможные различные проявления постковидного синдрома, связанные как с самим вирусом, так и с проведенным лечением.

«Коронавирус воздействует на весь организм, в том числе истончает стенки даже мельчайших сосудов. Поэтому при прикосновении к коже в месте, где таких сосудов много, и возникает такая реакция», - отметил заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов.

В свою очередь доктор медицинских наук, профессор Наталья Ильина назвала такую реакцию формой крапивницы, которая проявляется появлением волдырей.

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«Она может быть вызвана реакцией организма на препараты, которые человек принимал при лечении коронавируса, – особенно, если он перенес ковид тяжело. А так же стрессом, который был у пациента во время болезни», - пояснила первый вице-президент Ассоциация аллергологов, иммунологов (РААКИ),г лавный врач ФГБУ «Государственного научного центра «Институт иммунологии» ФМБА России» Наталья Ильина.

Для того, чтобы справиться с симптомами, она посоветовала применять антигистаминные препараты, а при отсутствии улучшений обязательно обратиться к врачу.

По данным оперштаба на 11 ноября, за минувшие сутки в России было подтверждено 40 759 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 8 952 472 случаев инфекции. За 24 часа скончались 1237 человека, общее число летальных исходов за время пандемии достигло 251 591.

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