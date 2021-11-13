QR-коды нового образца начнут выдавать в России

Получить сертификат о статусе вакцинированного, переболевшего или получившего медотвод возможно на портале госуслуг, в МФЦ или в других учреждениях. По данным «Коммерсанта», переговоры в том числе идут с «Почтой России».

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Как раскрыло издание, исходя из логики законопроектов, внесенных в Госдуму правительством, и данных властными структурами пояснений, действующие сейчас QR-коды и сертификаты россиян, которые имеют региональный статус, будут автоматически заменяться в информсистемах на сертификаты нового образца.

Документ в бумажном виде старого образца не будет действовать, по крайней мере как способ «пропуска» куда-либо. При этом бумажные сертификаты нового варианта можно будет получить в МФЦ и заменяющих их структурах.

Минздрав наделяется полномочиями определять срок действия QR-кодов для разных категорий россиян: отдельно для привитых и отдельно для переболевших. Источники издания допускают, что срок действия сертификатов может быть сокращен с года. Российский Минздрав также рекомендует делать прививку повторно через полгода после первичной вакцинации или перенесенной болезни.