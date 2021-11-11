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Оперштаб подтвердил разработку требований об обязательных QR-кодах

Мария Иванова
44 минуты назад

Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом подтвердил, что власти работают над законопроектами об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. Об этом сообщает РИА Новости.

Оперштаб сообщил о подготовке законопроекта о QR-кодах на транспорте
Фото: ТАССТАСС

«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты», - заявили в штабе.

РБК ранее сообщило, что власти обсуждают введение QR-кодов (с данными о вакцинации, перенесенной болезни или об отрицательном ПЦР-тесте) для пассажиров самолетов и поездов.

Из-за ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявлял нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября включительно.

В Москве и некоторых других регионах нерабочие дни были объявлены с 28 октября по 7 ноября, часть субъектов РФ продлила этот период до 12-15 ноября.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании 10 ноября допустила, что в России могут принять новые антикоронавирусные меры на федеральном уровне или ужесточить уже действующие.

Источник РБК в одном из профильных ведомств заявил, что QR-коды на транспорте могут ввести в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Собеседник РБК, знакомый с ходом обсуждения темы, заявил, что QR-коды планируют вводить постепенно, по видам транспорта, начиная с авиации после январских праздников 2022 года.

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