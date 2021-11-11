В РФ могут запретить полеты западных авиакомпаний

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что Россия рассмотрит вопрос о запрете полетов западных авиакомпаний над своей территорией, если «Аэрофлот» столкнется с санкциями. Об этом сообщает РИА Новости.

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Bloomberg ранее сообщил, что Евросоюз может ввести санкции против российского перевозчика и турецкой Turkish Airlines в начале декабря. Такие меры в ЕС рассматривают из-за ситуации на польско-белорусской границе: по данным Bloomberg, в Брюсселе подозревают, что российские и турецкие авиакомпании перевозят в Минск мигрантов.

В ЕС президента Белоруссии Александра Лукашенко обвиняют в развязывании «миграционной войны» в ответ на санкции Брюсселя. С весны 2021 года мигранты пытаются попасть через Белоруссию в Литву, Латвию и Польшу.

Утром 8 ноября на белорусско-польской границе началось обострение. Беженцы из разных стран, находящиеся в Белоруссии, прошли колонной к границе с Польшей. Некоторые из них пытались сломать пограничные заграждения, а в их сторону в ответ распыляли слезоточивый газ. К вечеру мигранты разбили палаточный лагерь на границе. По оценкам польских властей, в Белоруссии сейчас находятся от 12 до 15 тысяч выходцев с Ближнего Востока, а непосредственно на границе - около четырех тысяч мигрантов.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что в Варшаве допускают возможность полной остановки движения через границу с Белоруссией.