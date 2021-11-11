В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

В РФ могут запретить полеты западных авиакомпаний

Мария Иванова
50 минут назад

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что Россия рассмотрит вопрос о запрете полетов западных авиакомпаний над своей территорией, если «Аэрофлот» столкнется с санкциями. Об этом сообщает РИА Новости.

В РФ могут запретить полеты западных авиакомпаний
Фото: ТАССТАСС

Bloomberg ранее сообщил, что Евросоюз может ввести санкции против российского перевозчика и турецкой Turkish Airlines в начале декабря. Такие меры в ЕС рассматривают из-за ситуации на польско-белорусской границе: по данным Bloomberg, в Брюсселе подозревают, что российские и турецкие авиакомпании перевозят в Минск мигрантов.

В ЕС президента Белоруссии Александра Лукашенко обвиняют в развязывании «миграционной войны» в ответ на санкции Брюсселя. С весны 2021 года мигранты пытаются попасть через Белоруссию в Литву, Латвию и Польшу.

Утром 8 ноября на белорусско-польской границе началось обострение. Беженцы из разных стран, находящиеся в Белоруссии, прошли колонной к границе с Польшей. Некоторые из них пытались сломать пограничные заграждения, а в их сторону в ответ распыляли слезоточивый газ. К вечеру мигранты разбили палаточный лагерь на границе. По оценкам польских властей, в Белоруссии сейчас находятся от 12 до 15 тысяч выходцев с Ближнего Востока, а непосредственно на границе - около четырех тысяч мигрантов.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что в Варшаве допускают возможность полной остановки движения через границу с Белоруссией.

Немецкий таблоид Bild называл миграционный кризис результатом «заговора» президентов Белоруссии России и Турции. Один из источник Bild в органах власти отмечал, что ЕС будет трудно ввести санкции против российских и турецких авиакомпаний, так как они играют важную роль в воздушном сообщении Европы.
Общество,Петр Мюллер,Владимир Джабаров,Александр Лукашенко,Аэрофлот,ЕС,Bild,Bloomberg,
96
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители