Минобрнауки уволило ректора РГСУ Наталью Починок

Министерство науки и высшего образования России уволило ректора Российского государственного социального университета Наталью Починок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проректора по безопасности РГСУ Андрея Хамрова.

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В публикации отмечается, что по решению ведомства Починок была отстранена от должности.

Хамров подчеркнул, что Починок написала заявление по собственному желанию, при этом официального приказа Минобрнауки о расторжении договора с ректором, он не видел.

«Решение о временно исполняющем обязанности также не принято, это будет решено позднее», — сказал Хамров.

Ранее декан факультета коммуникативного менеджмента РГСУ Игорь Романов заявил, что Министерство науки и высшего образования временно отстранило от должности ректора РГСУ Наталью Починок.

Отстранение ректора вуза было продлено с 6 сентября, вплоть до момента завершения проверки деятельности университета.