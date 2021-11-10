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Минобрнауки уволило ректора РГСУ Наталью Починок после проверки

Газета.Ru
49 минут назад

Министерство науки и высшего образования России уволило ректора Российского государственного социального университета Наталью Починок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проректора по безопасности РГСУ Андрея Хамрова.

Минобрнауки уволило ректора РГСУ Наталью Починок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации отмечается, что по решению ведомства Починок была отстранена от должности.

Хамров подчеркнул, что Починок написала заявление по собственному желанию, при этом официального приказа Минобрнауки о расторжении договора с ректором, он не видел.

«Решение о временно исполняющем обязанности также не принято, это будет решено позднее», — сказал Хамров.

Ранее декан факультета коммуникативного менеджмента РГСУ Игорь Романов заявил, что Министерство науки и высшего образования временно отстранило от должности ректора РГСУ Наталью Починок.

Отстранение ректора вуза было продлено с 6 сентября, вплоть до момента завершения проверки деятельности университета.

Документ об отстранении подписан временно исполняющим обязанности ректора Андреем Хамровым. Он заявлял, что в университете проходила внеплановая проверка Минобрнауки, и решение о восстановлении в должности Починок будет принимать министр высшего образования Валерий Фальков.

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