Минобрнауки уволило ректора РГСУ Наталью Починок

Министерство науки и высшего образования России уволило ректора Российского государственного социального университета Наталью Починок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проректора по безопасности РГСУ Андрея Хамрова.
В публикации отмечается, что по решению ведомства Починок была отстранена от должности.
Хамров подчеркнул, что Починок написала заявление по собственному желанию, при этом официального приказа Минобрнауки о расторжении договора с ректором, он не видел.
«Решение о временно исполняющем обязанности также не принято, это будет решено позднее», — сказал Хамров.
Ранее декан факультета коммуникативного менеджмента РГСУ Игорь Романов заявил, что Министерство науки и высшего образования временно отстранило от должности ректора РГСУ Наталью Починок.
Отстранение ректора вуза было продлено с 6 сентября, вплоть до момента завершения проверки деятельности университета.
Документ об отстранении подписан временно исполняющим обязанности ректора Андреем Хамровым. Он заявлял, что в университете проходила внеплановая проверка Минобрнауки, и решение о восстановлении в должности Починок будет принимать министр высшего образования Валерий Фальков.