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Актер из «Ночного дозора» Игорь Савочкин попал в больницу в Москве

Вероника Полынина
37 минут назад

Актер Игорь Савочкин госпитализирован в Москве из-за сильных болей в спине. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Актер из «Ночного дозора» Игорь Савочкин попал в больницу
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

В настоящее время 58-летний артист находится в удовлетворительном состоянии и может быть выписан из больницы в ближайшее время.

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Игорь Савочкин известен ролями в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Жесть», «Адмиралъ», «Диверсант», «Дом», «Левиафан», «Громовы», «Черная молния», «Легенда о Коловрате» и др.

Ранее стало известно о госпитализации актрисы Елены Сафоновой после ДТП в Москве. Звезда советского сериала «Зимняя вишня» попала в больницу с переломами ребер, лучевой кости и сотрясением мозга.

Общество,Игорь Савочкин,Валентина Малявина,Елена Сафонова,
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