Актер из «Ночного дозора» Игорь Савочкин попал в больницу

Актер Игорь Савочкин госпитализирован в Москве из-за сильных болей в спине. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

В настоящее время 58-летний артист находится в удовлетворительном состоянии и может быть выписан из больницы в ближайшее время.

Игорь Савочкин известен ролями в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Жесть», «Адмиралъ», «Диверсант», «Дом», «Левиафан», «Громовы», «Черная молния», «Легенда о Коловрате» и др.