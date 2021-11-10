«Это сломало ей жизнь»: Збруев о трагедии Валентины Малявиной

«Трагедия, произошедшая с ней, перевернула всю ее жизнь. Какое-то время не было доказано, что это именно она сделала этот поступок. Но потом — через пять лет — вернулись к расследованию и признали Малявину виновной. При этом в течение этих пяти лет она продолжала сниматься. А потом судьба распорядилась вот так ужасно и сломала всю ее жизнь», — приводятся в материале слова Збруева.