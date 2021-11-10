«Это сломало ей жизнь»: Збруев о трагедии Валентины Малявиной

Народный артист РСФСР Александр Збруев заявил, что тюремный срок по делу об убийстве «сломал жизнь» его бывшей покойной супруге — актрисе Валентине Малявиной. Женщину признали виновной в смерти гражданского мужа Станислава Жданько. В тюрьме она провела пять лет с 1983 по 1988 года, сообщает «Газета.Ru».
«Трагедия, произошедшая с ней, перевернула всю ее жизнь. Какое-то время не было доказано, что это именно она сделала этот поступок. Но потом — через пять лет — вернулись к расследованию и признали Малявину виновной. При этом в течение этих пяти лет она продолжала сниматься. А потом судьба распорядилась вот так ужасно и сломала всю ее жизнь», — приводятся в материале слова Збруева.
Он отметил, что Малявина была «счастливым, беззлобным, добрым и наивным человеком, верившим во всех людей». Выйдя из тюрьмы, актриса вернулась к работе, но коллеги стали относится к ней по-другому.
«Думаю, многие от нее отвернулись. Стали относиться к ней с любопытством — мол, что же с ней дальше будет? Не было предложений о помощи».
Ранее стало известно, что Валентина Малявина, известная по фильмам «Иваново детство», «Урок литературы», «Король-олень» и другим, скончалась на 81-м году жизни. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.