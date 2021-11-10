Непривитым пожилым петербуржцам ограничат доступ к общепиту

"Руководители организаций в срок до 15 декабря должны организовать работу по вакцинации своих сотрудников, попадающих под данную категорию, первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 15 января - вторым компонентом вакцины. Подлежат отстранению сотрудники от работы с 16 декабря не получившие первый компонент вакцины, а с 16 января не завершившие курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции", - отмечает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.