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Умер один из создателей «Тайны Третьей планеты»

Елена Прошина
25 минут назад

Художник-аниматор Дмитрий Куликов скончался в возрасте 75 лет. О кончине художника сообщили в Союзе кинематографистов России, пишет «Пятый канал».

Умер один из создателей «Тайны Третьей планеты»
Фото: Animator.ruAnimator.ru

«Его работу отличало высокое мастерство, творческий подход. Бескорыстная преданность делу. <…> Все, кто знал, уважал и любил Дмитрия Ивановича Куликова, скорбят о невосполнимой потере талантливого художника, светлого человека», — сказано в официальном сообщении.

Дмитрий Куликов работал на студии «Союзмультфильм» с 1974 года. Среди наиболее известных картин, в создании которых он принимал участие — «Икар и мудрецы», «Тайна Третьей планеты», «Лиса Патрикеевна», «Про Сидорова Вову».

Он также сотрудничал и с другими студиями, такими как «Кристмас филмз», «Аргус», «Классика», «Шар», работал за границей на анимационных студиях Польши, Литвы и Франции.

Общество,Дмитрий Куликов,
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