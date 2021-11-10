Умер один из создателей «Тайны Третьей планеты»

Художник-аниматор Дмитрий Куликов скончался в возрасте 75 лет. О кончине художника сообщили в Союзе кинематографистов России, пишет «Пятый канал».

Фото: Animator.ru Animator.ru

«Его работу отличало высокое мастерство, творческий подход. Бескорыстная преданность делу. <…> Все, кто знал, уважал и любил Дмитрия Ивановича Куликова, скорбят о невосполнимой потере талантливого художника, светлого человека», — сказано в официальном сообщении.

Дмитрий Куликов работал на студии «Союзмультфильм» с 1974 года. Среди наиболее известных картин, в создании которых он принимал участие — «Икар и мудрецы», «Тайна Третьей планеты», «Лиса Патрикеевна», «Про Сидорова Вову».