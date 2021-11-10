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Всенародная любовь и полное забвение. Умерла  Валентина Малявина

Вероника Полынина
26 минут назад

Заслуженная артистка России Валентина Малявина умерла на 81-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Умерла Валентина Малявина
Фото: Кадр из фильма "Король-олень" Кадр из фильма "Король-олень"

«Валентина Малявина — одна из самых красивых и талантливых актрис советского кинематографа, прожила яркую, но полную драматических событий жизнь», - говорится в сообщении.

Актриса скончалась 30 октября, ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Валентина Малявина сыграла главные роли в фильмах «Утренние поезда», «Подсолнух», «Король-олень», «Красная площадь», «Мой дом - театр», а также полюбившиеся зрителю роли в картинах «Иваново детство», «Портрет Дориана Грея», «Урок литературы» и др.

В 1959-1963 годах Малявина была замужем за актером Александром Збруевым.

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В 1978 году гражданский муж Малявиной Станислав Жданько был найден с ножом в сердце, актрису осудили за убийство, она провела в тюрьме 5 лет и вышла по амнистии, после чего продолжила работу в кинематографе.

В 2001 году Малявина упала, ударилась головой об пол и в результате травмы потеряла зрение.

В последние годы проживала в специализированном пансионате.

Общество,Станислав Жданько,Валентина Малявина,
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