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Умерла заслуженная артистка России Валентина Малявина

Национальная Служба Новостейиещё 4
31 минуту назад

Заслуженная артистка России Валентина Малявина умерла на 81-м году жизни, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

Умерла Валентина Малявина
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

В сообщении говорится, что актриса ушла из жизни ещё 30 октября, её похоронили на Троекуровском кладбище. Последние годы Малявина проживала в доме для престарелых, у неё были проблемы со слухом и зрением.

Валентина Малявина, первым супругом которой был народный артист РСФСР Александр Збруев, известна публике по ролям в картинах «Иваново детство», «Дневные поезда», «Подсолнух», «Король-олень», «Осенние соблазны» и другим.

Ранее в возрасте 86 лет ушёл из жизни советский и российский сценарист и драматург Юрий Клепиков.

Общество,Юрий Клепиков,Валентина Малявина,Александр Збруев,
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