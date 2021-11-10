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Под Хабаровском организовали турпоходы к месту крушения Ан-26

Елена Прошина
55 минут назад

В Хабаровском крае появилась необычная услуга — предприимчивые организаторы турхпоходов проводят платные экскурсии к месту крушения Ан-26. Как сообщает РИА Новости, лишь за 6 ноября зафиксировано 22 случая нарушения правил посещения особо охраняемой природной территории в районе горы Хребтовой.

Под Хабаровском организовали турпоходы к месту крушения Ан-26
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краюГУ МЧС России по Хабаровскому краю

«Причем в место, куда, во-первых, добраться не так легко, во-вторых, где совсем недавно погибли люди, в-третьих, где запрещено находиться без разрешения руководства заповедника или дирекции ФГБУ "Заповедное Приамурье", без сопровождения наших госинспекторов, а тем более на автотранспорте и с собаками», — отметил руководитель заповедника "Большехехцирский" Антон Фетисов.

По словам Фетисова, недавно сотрудники заповедника в Instagram обнаружили предложение «прогулки на Хехцир», завлекая пользователей, в том числе и тем, что «с сентября здесь есть останки крушения самолета». Стоимость похода — 2 тыс. рублей с человека.

«На "прогулку" отправились девять человек, которых мы и остановили во время рейда. Причем организатор похода в разговоре на месте сознался, что сам на горе никогда не бывал и никакой ответственности за людей, беря с них деньги, нести не собирался. Не говоря уже об оповещении о походе нас», — рассказал глава заповедника.

Самостоятельный вход на территорию заповедника строго запрещен и штраф за это составляет от 3 до 4 тыс. рублей. Чтобы предотвратить нарушения, в Большехехцирском заповеднике начали усиленно патрулировать эту территорию.

Напомним, что самолет Ан-26 потерпел крушение 22 сентября, когда проводил проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории региона. Все шесть членов экипажа погибли.

Общество,Антон Фетисов,
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