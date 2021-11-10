Под Хабаровском организовали турпоходы к месту крушения Ан-26

«На "прогулку" отправились девять человек, которых мы и остановили во время рейда. Причем организатор похода в разговоре на месте сознался, что сам на горе никогда не бывал и никакой ответственности за людей, беря с них деньги, нести не собирался. Не говоря уже об оповещении о походе нас», — рассказал глава заповедника.