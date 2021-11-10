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В АТОР сообщили о росте спроса на вакцинные туры в Европу среди россиян

Елена Прошина
47 минут назад

Спрос на вакцинные туры в Европу среди россиян за последние два месяца вырос в десятки раз. Туры покупают в те немногие страны, куда разрешен въезд по российским сертификатам о вакцинации против COVID-19. Резкий рост спроса связан с тем, что США и большинство европейских стран по-прежнему не принимают граждан России с их сертификатами. Об этом рассказал Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), пишут «Известия».

Россиянам раскрыли подробности о вакцинных турах в Европу
Фото: ReutersReuters

По его словам, только туроператор «Русский экспресс» в настоящее время продает по 50–100 путевок в сутки. Это в десятки раз больше, чем на чем на старте вакцинных программ в середине сентября. На тот момент туристические операторы принимали примерно две заявки в день.

Горин заявил, что при желании вакцинные туры могут организовать все туристические операторы, занимающиеся поездками в Европу. Он отметил, что в основном в поездку отправляются те, кто уже привился российским препаратом полгода-год назад. Теперь они в основном делают однокомпонентную прививку Johnson & Johnson. Однокомпонентные вакцины теперь пользуются большим спросом, так как не нужно приезжать в другую страну дважды или находиться в ней продолжительное время, пояснил Горин.

По его словам, наибольшей популярностью для подобных путешествий пользуются Хорватия и Сербия.

Общество,Дмитрий Горин,Johnson & Johnson,Ассоциация туроператоров России,газета "Известия",
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