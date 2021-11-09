Грядут обновления: каким станет правильный русский

Каким теперь станет правильный русский?

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Минпросвещения разработало проект новых правил орфографии и пунктуации русского языка

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Министерство просвещения разработало законопроект, согласно которому изменятся правила орфографии и пунктуации русского языка. Документ был опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов. Изменения стали необходимы из-за произошедших обновлений в языке за минувшие десятилетия.

Предыдущий свод правил был выпущен в 1956 году — 65 лет назад

Действующие правила орфографии и пунктуации и академический орфографический словарь были созданы в 1956 году. В своем первоначальном виде они просуществовали до середины 90-х годов прошлого столетия. «Орфографический словарь включал 100 тысяч слов и существовал в таком виде до середины 90-х годов XX века. Из более чем 30 изданий орфографического словаря только три — 1963, 1974 и 1991 годов — были исправленными и дополненными», — отмечают в Минпросвещения.

Изменения потребовались из-за обновлений в языке

Социальные сдвиги времени и массовые заимствования иноязычных слов и понятий привели к необходимости модернизаций всего свода правил. В ведомстве отметили, что пересмотр правил необходим, так как принятие правок и уточнений к своду правил, которым более 60 лет, является естественным делом. «Письмо должно, хотя и с отставанием, но все же следовать за языком. Поэтому современная практика письма требует создания обновленного и упорядоченного общеобязательного свода правил правописания», — говорится в документе.

Новые правила объяснят правописание некоторых букв

Новые правила определят написание гласных и согласных звуков. В частности, гласные после шипящих, буквы «ц» и в остальных случаях, а также правописание безударных гласных и безударные гласные в корнях, особенности написания отдельных корней. Отдельно объяснят написание твердого и мягкого знаков. В документе приводится в пример буква «э», которая стоит не в начале корня после согласных. В таком случае она пишется для передачи гласного «э» и одновременно для указания на твердость предшествующего согласного в немногих нарицательных словах иноязычного происхождения: лэптоп, мэр, мэтр, пленэр, пэр, рэкет, рэп, сэр и т.д.

В новых правилах опишут передачу на письме согласных звуков

Отдельное внимание в документе уделяют букве «й». Кроме того, рассмотрят группу согласных на стыке значимых частей слова, непроизносимые и двойные согласные, а также букву «г» в окончании ого ( его).

Новый свод правил внесет ясность в слитное, раздельное и дефисное написание слов

В новых правилах пропишут порядок употребления небуквенных знаков при написании предлогов, повторов, сложных слов, а также особенности правописания имен нарицательных, географических названий, псевдонимов, прозвищ и кличек и составных имен. В документе, в частности, отмечаются составные имена, где вторая часть является нарицательным именем в роли приложения. Такие слова будут писаться через дефис. К примеру, Рокфеллер-старший, Илья-пророк, Николай-угодник и так далее.

Изменения в русском языке происходят постоянно