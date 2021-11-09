В России стали массово подменять сайру в консервах

Эксперты подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции рыбного промысла» (НЦБРП) проверили консервы из сайры и обнаружили подмену рыбы более чем в трети исследованной продукции.

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Как сообщается на сайте НЦБРП, всего было взято 90 проб консервов из сайры. В 30% из них вместо сайры в банках оказалась сардина иваси, еще в 5% - тихоокеанская сельдь.

Отмечается, что до недавнего времени рыбные консервы анализировали в основном на качество и безопасность с помощью микробиологических, химических, паразитологических и органолептических показателей.