В России стали массово подменять сайру в консервах

Эксперты подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции рыбного промысла» (НЦБРП) проверили консервы из сайры и обнаружили подмену рыбы более чем в трети исследованной продукции.
Как сообщается на сайте НЦБРП, всего было взято 90 проб консервов из сайры. В 30% из них вместо сайры в банках оказалась сардина иваси, еще в 5% - тихоокеанская сельдь.
Отмечается, что до недавнего времени рыбные консервы анализировали в основном на качество и безопасность с помощью микробиологических, химических, паразитологических и органолептических показателей.
Современные молекулярно-диагностические методы анализа пищевой продукции позволяют проводить видовую идентификацию по генетическому признаку и устанавливать соответствие ДНК пищевой продукции заявленному видовому наименованию. Это делается из-за того, что в рыбных консервах невозможно определить вид рыбы по внешним признакам.