В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет

В Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет и жителей с хроническими заболеваниями. Это следует из постановления, опубликованного на сайте городского Роспотребнадзора .

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что первым компонентом вакцины от COVID-19 в России привились 62 миллиона человек. Он отметил, что за последние две недели в России было израсходовано свыше 7 миллионов комплектов вакцин. В настоящее время около 1,3 миллиона зараженных коронавирусом находятся под наблюдением врачей.