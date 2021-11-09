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В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для жителей старше 60 лет

Lenta.ruиещё 11
34 минуты назад

В Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет и жителей с хроническими заболеваниями. Это следует из постановления, опубликованного на сайте городского Роспотребнадзора.

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет
Фото: Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ»Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ»

Постановление подписала главный санитарный врач Санкт-Петербурга.

В опубликованном документе среди хронических названы заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем (диабет, ожирение).

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что первым компонентом вакцины от COVID-19 в России привились 62 миллиона человек. Он отметил, что за последние две недели в России было израсходовано свыше 7 миллионов комплектов вакцин. В настоящее время около 1,3 миллиона зараженных коронавирусом находятся под наблюдением врачей.

Общество,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,
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