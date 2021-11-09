В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 71.29EUR 82.65
Войти в почту

Иммунолог назвал срок окончания острой фазы пандемии

Вероника Полынина
29 минут назад

Острая фаза пандемии коронавируса может завершиться к концу весны 2022 года, считает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Иммунолог назвал срок окончания острой фазы пандемии
Фото: ReutersReuters

«Мы идем по спирали, и не так уж долго осталось, чтобы закончить с острой пандемией в России», - сказал он НСН.

По его словам, вспышки заболеваемости продолжатся, но они не будут такими массивными. Тем не менее, людям надо будет ревакцинироваться и поддерживать иммунитет.

Специалист отметил, что Россия к концу весны сможет добиться уровня популяционного иммунитета в 65-70% за счет вакцинированных и переболевших.

«Это уже хороший уровень, довольно высокий, еще недостаточный для того, чтобы полностью закончить с пандемией, но достаточный, чтобы хорошо контролировать. Так что, думаю, где-то апрель-май», - сказал иммунолог.

Он добавил, что противников вакцинации в стране не более 20-25%, остальные невакцинированные – это те, кто сомневается и откладывает прививку. По его мнению, если создать условия, при которых они привьются, к апрелю-маю можно будет добиться уровня в 80% вакцинированных.

При этом, по его словам, сейчас в России коллективный иммунитет не превышает 45% при необходимых для конца пандемии 85%.

Общество,Николай Крючков,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители