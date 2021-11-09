Иммунолог назвал срок окончания острой фазы пандемии

Острая фаза пандемии коронавируса может завершиться к концу весны 2022 года, считает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Фото: Reuters Reuters

«Мы идем по спирали, и не так уж долго осталось, чтобы закончить с острой пандемией в России», - сказал он НСН.

По его словам, вспышки заболеваемости продолжатся, но они не будут такими массивными. Тем не менее, людям надо будет ревакцинироваться и поддерживать иммунитет.

Специалист отметил, что Россия к концу весны сможет добиться уровня популяционного иммунитета в 65-70% за счет вакцинированных и переболевших.

«Это уже хороший уровень, довольно высокий, еще недостаточный для того, чтобы полностью закончить с пандемией, но достаточный, чтобы хорошо контролировать. Так что, думаю, где-то апрель-май», - сказал иммунолог.

Он добавил, что противников вакцинации в стране не более 20-25%, остальные невакцинированные – это те, кто сомневается и откладывает прививку. По его мнению, если создать условия, при которых они привьются, к апрелю-маю можно будет добиться уровня в 80% вакцинированных.