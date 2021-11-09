Пока вы спали: США у берегов Крыма и россияне в Финляндии

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Фото: Reuters Reuters

Россиян зовут работать в Финляндии

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Исследователи Финского Аналитического центра деловой активности EVA обратили внимание на то, что стране не хватает около 100 тысяч работников. Для решения проблемы предлагается привлекать специалистов из Российской Федерации, существенно ослабив требования к соискателям, пишет «Независимая газета».

Так, иностранцам предлагается выдавать визы на полгода или даже год для поиска работы или для открытия бизнеса. А по ряду вакансий исследователи считают возможным набирать людей со знанием не финского, а английского языка.

США нарастили активность в Черноморском регионе

Наращивание военной активности США в Черноморском регионе, в частности, серия разведывательных и тренировочных полетов у берегов Крыма и маневры эсминца Porter и флагманского корабля Mount Whitney, совпали с телефонными переговорами президента России Владимира Путина и директора ЦРУ Уильяма Бернса, пишут «Известия».

По мнению опрошенных изданием экспертов, корабли НАТО появились у российских берегов не случайно и являются элементом военно-политического давления. Размещение американских самолетов в Румынии и Болгарии, а также иностранные корабли в Черном море ведут к обострению отношений между странами, уверен экс-замминистра иностранных дел РФ Сергей Орджоникидзе.

Эрдоган пообещал усилить военную поддержку Ливии

По итогам встречи в Стамбуле между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамидом Дбейбой стало известно о готовности Анкары увеличить свое присутствие в бывшей Джамахирии. Об этом сообщает «Независимая газета».

При этом переговоры прошли в преддверии проведении в Ливии всеобщих выборов, которые назначены на 24 декабря. Регистрация участников президентской и парламентской гонки уже началась.

Россия импортирует яблоки на фоне рекордного урожая

В этом году в России ожидается рекордный урожай яблок — порядка 1,4 млн тонн. Однако даже он не сможет покрыть внутренний спрос. Об этом пишут «Известия».

Участники рынка отмечают, что, несмотря на господдержку, пока в России недостаточное количество яблочных садов и отрасль очень сильно зависит от импортных материалов, в том числе семян и саженцев. Также для роста производства яблок в России необходимо развитие аграрной науки и селекция отечественных сортов.

«Газпром» отказался от существенного увеличения поставок в Европу

«Газпром» возобновил закачку в европейские хранилища, пополняя с 6 ноября ПХГ Rehden и Jemgum в Германии и Haidah в Австрии в среднем на 18,2 млн кубометров в сутки. При этом российская компания не стала существенно наращивать транзит через украинский маршрут и возобновлять прокачку через газопровод Ямал—Европа. Об этом сообщает «Коммерсант».