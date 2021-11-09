Правнука Сталина выгнали из квартиры

Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад оказался бездомным. Как рассказал его пресс-атташе Вадим Горжанкин в беседе с телеканалом «360», мужчина вынужден ночевать в собственной машине после того, как его отец, алжирец Хосин Бенсаад, сменил замки в московской квартире.

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По этой причине Бенсаад фактически не может получить доступ к жилью, в котором прописан. Горжанкин назвал происходящее покушением на жизнь правнука Сталина и отметил, что сейчас «ведется попытка признать его недееспособным для того, чтобы завладеть его собственностью». Пресс-атташе пояснил, что конфликт в семье усилился из-за выхода книги, авторами которой стали писатель Лана Паршина и сам Бенсаад-младший.