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Правнук Сталина стал бездомным

Елена Прошина
40 минут назад

Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад оказался бездомным. Как рассказал его пресс-атташе Вадим Горжанкин в беседе с телеканалом «360», мужчина вынужден ночевать в собственной машине после того, как его отец, алжирец Хосин Бенсаад, сменил замки в московской квартире.

Правнука Сталина выгнали из квартиры
Фото: ТАССТАСС

По этой причине Бенсаад фактически не может получить доступ к жилью, в котором прописан. Горжанкин назвал происходящее покушением на жизнь правнука Сталина и отметил, что сейчас «ведется попытка признать его недееспособным для того, чтобы завладеть его собственностью». Пресс-атташе пояснил, что конфликт в семье усилился из-за выхода книги, авторами которой стали писатель Лана Паршина и сам Бенсаад-младший.

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В самой книге якобы якобы содержится «сенсационная информация». В частности, там опубликовано то самое завещание, которое отец Селима якобы подделал, чтобы завладеть квартирой, а также информация, которая касается иконы Сталина. Как отметил Горжанкин, именно эту икону хотел заполучить Бенсаад-старший, который якобы является шпионом нескольких иностранных разведок.

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