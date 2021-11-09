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Правнука Сталина выгнали из квартиры

Деловая газета "Взгляд"иещё 7
1 час назад

Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад вынужден жить на улице после ссоры с отцом, рассказал его пресс-атташе Вадим Горжанкин.

Правнука Сталина выгнали из квартиры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он рассказал, что правнуку Сталина приходится ночевать в собственной машине после того, как его отец, алжирец Хосин Бенсаад, сменил замки в московской квартире, в которой прописан Селим, сообщает канал «360».

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Пресс-атташе назвал случившееся покушением на жизнь правнука Сталина. По его словам, конфликт в семье усилился из-за выхода книги, одним из авторов которой стал Бенсаад-младший.

«Ситуация очень обострилась после недавнего выхода книги, которая была подготовлена непосредственно Ланой (писатель Лана Паршина) в соавторстве с Селимом», – пояснил он, а также добавил, что конфликт в семье связан с правами собственности на квартиру Бенсаадов.

Общество,Лана Паршина,Яков Джугашвили,Газета.Ru,
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