Правнука Сталина выгнали из квартиры

«Ситуация очень обострилась после недавнего выхода книги, которая была подготовлена непосредственно Ланой (писатель Лана Паршина) в соавторстве с Селимом», – пояснил он, а также добавил, что конфликт в семье связан с правами собственности на квартиру Бенсаадов.