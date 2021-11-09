Россия сняла ограничения на полеты в Египет

Россия и Египет официально возобновляют чартерное авиасообщение. Оно было прервано еще в 2015 году, когда в небе над Синайским полуостровом произошла катастрофа самолета «Когалымавиа», который направлялся из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Частичное авиасообщение Россия и Египет возобновили в 2018 году: перевозчикам разрешили выполнять регулярные рейсы между Москвой и Каиром. Президент России Владимир Путин в июле этого года подписал указ, который аннулировал запрет на остальные перевозки между Россией и Египтом, в том числе выполнение чартерных рейсов. Рекомендации для туристических операторов и агентов, советующие не продавать россиянам путевки на курорты Египта, также были упразднены.

Как рассказала Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР), стоимость туристических поездок на курорты Египта после запуска чартеров для россиян может снизиться минимум на 15-20%.