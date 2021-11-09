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Минюст включил в список экстремистских материалов советский фильм 1973 года

RT на русскомиещё 2
15 минут назад

Советский документальный фильм 1973 года «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов» включён в список экстремистских материалов. Соответствующий список был опубликован на сайте Минюста России.

Минюст признал экстремистским советский фильм
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На сайте ведомства уточняется, что федеральный список экстремистских материалов формируется на основании поступающих в Минюст России копий вступивших в законную силу решений судов о признании информационных материалов экстремистскими.

Данный фильм признан экстремистским по решению Сыктывкарского городского суда от 5 июля 2021 года.

Минюст признал «Росбалт» и Republic СМИ — иностранными агентами

В октябре Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил её деятельность в России.

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