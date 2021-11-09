Россия и Египет возобновили чартерное авиасообщение

Россия и Египет со вторника официально возобновляют чартерное авиасообщение, которого не было более пяти лет - с того момента, как в 2015 году в небе над Синайский полуостровом произошла катастрофа самолета "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Принципиальное решение о возможности возобновления авиасообщения между Россией и Египтом было принято в 2018 году: тогда перевозчикам разрешено было выполнять только регулярные рейсы между Москвой и Каиром (их выполнял только "Аэрофлот"). В июле этого года президент РФ Владимир Путин подписал указ, отменяющий запрет на остальные перевозки между Россией и Египтом, включая выполнение чартерных рейсов. Вместе с этим была отменена и рекомендация туроператорам и турагентам не продавать путевки на курорты Египта.

Видео дня

На фоне пандемии решение о возможности полетов в ту или иную страну принимает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Штаб разрешил выполнение регулярных рейсов не только в Каир, но и в курортные города Шарм-эш-Шейх и Хургаду с 9 августа, а в середине октября было принято решение о возобновлении чартеров с 9 ноября.

В отличие от подавляющего числа других международных направлений, количество чартерных рейсов в Египет штаб не квотировал. Первым перевозчиком, который выполнит чартерный рейс в Египет, станет Nordwind, сообщил ТАСС источник в компании. Рейс из Нижнего Новгорода в Хургаду запланирован на 00:30 мск.

Кто полетит в Египет

Туроператоры начали формировать туры в Египет практически сразу после решения оперштаба. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе тогда сообщила, что после запуска чартеров стоимость турпоездок на курорты Египта для россиян может снизиться минимум на 15-20%.

Первые чартерные рейсы в Египет загружены на 100%, также наблюдается дефицит мест на новогодние заезды, сообщили ТАСС в пресс-службе туроператора "Интурист". "Спрос на курорты Красного моря можно охарактеризовать как устойчиво высокий. Египет уже вырвался с большим отрывом в лидеры бронирований на новогодние заезды. Первые чартерные рейсы улетают со 100% загрузкой, также уже наблюдается дефицит мест на новогодние заезды", - говорится в сообщении.

Высокий спрос на чартерные программы в Египет и практически полную загрузку ближайших рейсов отметили и в TUI Россия. Туроператор предлагает программы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Москвы и еще 30 регионов страны. Наиболее высокий спрос на первые чартерные рейсы компания зафиксировала в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре, рассказали ТАСС в пресс-службе.

Аналогичные данные предоставили туроператоры Anex Tour и "Интурист". По данным последнего, средняя стоимость путевок в Египет благодаря запуску чартеров снизилась примерно на 40% - с 77,5 тыс. до 47,1 тыс. рублей за недельный тур на двоих с проживанием в четырехзвездочном отеле по системе "все включено". В Anex Tour также сообщили, что стоимость таких туров по результатам последних недель снизилась с 69-80 тыс. рублей до 49 тыс. рублей благодаря увеличению числа полетных программ и возможности формирования цен через чартерных перевозчиков. В то же время в пресс-службе Tez Tour рассказали ТАСС, что цены на путевки в Египет после запуска чартерных программ не снизились, а продолжили рост. Эта тенденция сохранится и в ближайшие несколько недель ввиду определенных трудностей с наличием номеров в египетских отелях.