Синоптики пообещали регионам резкое похолодание

В некоторых регионах России в ближайшие дни ожидается резкое похолодание, пишет «Пятый канал».

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Так, в Краснодарском крае на предстоящей неделе ожидается понижение температуры сразу на десять градусов. Жителей Крыма также ждут первые этой осенью заморозки. В ночь на среду здесь прогнозируется дождь со снегом, пишет Главное управление МЧС по республике.

В столичном регионе синоптики на этой неделе ожидают метеорологическую зиму. Здесь похолодает до минус пять градусов, пойдет снег, который сформирует снежный покров.

В Санкт-Петербурге мокрый снег начнется уже в понедельник. А на вторник на северо-западе страны объявлено штормовое предупреждение.