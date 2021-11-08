В Турции пожаловались на российских туристов

Российские туристы не дают чаевых в Турции, пишет издание TurkiyeTurizm, подводя итоги туристического сезона в городах Манавгат и Сиде в провинции Анталия.

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Как отмечает издание, Манавгат и Сиде принимают 16% от общего числа туристов в Турции и две трети всех отдыхающих, приезжающих в Анталию. Туристический сезон 2021 года в этих городах завершится 22 ноября. Функционировать будут лишь 10% отелей, рассчитанных на пожилых туристов из Европы.

В Анталии в туризме заняты 350 тысяч человек, 90% из них будут безработными до 20 апреля 2022 года.

Отмечается, что основную массу отдыхающих в 2021 году в Манавгате и Сиде составляли россияне. Из-за пандемии регион недосчитался 30-35% европейцев.

Эмине Гюльшах, президент платформы помощи и солидарности туристических работников Анталии, отметила, что 95% работников туризма предпочитают немецких туристов, поскольку они оставляют щедрые чаевые, при этом россияне чаевых не дают.

Она отметила, что раньше сотрудники отелей разъезжались на зиму с подушкой безопасности, накопленной из чаевых, которые им давали немцы. В этом году они не получили достаточно чаевых, чтобы денег хватило на зиму.

«Российские туристы все равно не дают чаевых, максимум 1 доллар. Голландцы, британцы, бельгийцы, чехи, люксембуржцы и австрийцы не оставляют столько, сколько немецкие туристы, даже если они это делают», - отметила Гюльшах.