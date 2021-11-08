Известный художник предрек Москве исчезновение

Художник Борис Матросов заявил, что Москва постепенно начинает терять свой прежний облик и исчезать. Такое мнение он высказал в беседе с «Москвич Mag».

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По словам Матросова, в последние годы столица превращается в мегаполис и такое преображение городу совсем не к лицу.

«Везде происходит обезличивание. Все одинаковое, и одинаковый подход ко всему. Непонятно, какая цель этой глобализации, в чем ее смысл», — заявил художник.

Деятель искусства добавил, что сейчас уже не видит особых отличий москвичей от жителей других городов, поскольку «реальных» жителей столицы он почти не знает — с начала 2000-х годов случился переломный момент, и у горожан исчезла индивидуальность.

Матросову хотелось бы, чтобы в Москве ничего не менялось и она осталась бы такой, какая она есть сейчас.