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Назван достаточный уровень антител для защиты от «дельта»-штамма

Елена Прошина
55 минут назад

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что при наличии 300 антител по международной системе измерения человек может не бояться штамма коронавируса «Дельта». Как сообщает газета «Известия», такие результаты показало исследование, проведенное центром совместно с департаментом здравоохранения Москвы на 4 тыс. москвичей.

Гинцбург добавил, что если антител недостаточно, нужно вакцинироваться «Спутником Лайт». По словам главы центра имени Гамалеи, можно также вакцинироваться вторым компонентом «Спутника V», если после вакцинации «Спутником Лайт» было получено 350-400 BAU антител.

«Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19», — добавил Гинцбург.

Отметим, что измерение уровня антител проводится в единицах banding antibody units (нейтрализующие единицы антител). Всемирная организация здравоохранения ввела эту систему подсчета после того, как столкнулась с тестами из разных стран, которые определяют количество антител в своих единицах. Теперь по стандарту ВОЗ их должны переводить в BAU/ml.

В Кремле отреагировали на ситуацию с QR-кодами

Ранее стало известно, что эффективность вакцины «Спутник Лайт» против «дельта-штамма» COVID-19 составляет 70% в течение трех месяцев у людей старше 60 лет. В возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%.
Общество,Видео,Александр Гинцбург,ВОЗ,
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