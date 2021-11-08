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Обнуление QR-кодов объяснили сбоем программы

Елена Прошина
1 час назад

Обнуление QR-кодов на портале Госуслуг в Оперштабе объяснили сбоем программы, сообщает E1.RU.

Ранее пользователи Госуслуг по всей стране пожаловались на работу портала и проблемы с QR-кодами. Россияне, которые вакцинировались от коронавируса более полугода назад, 8 ноября получили вместо привычного QR-кода информацию о том, что срок действия их сертификата подошел к концу.

Россияне пожаловались на аннулированные QR-коды

В то же время многие пользователи портала заявили, что с самого утра не могут открыть сайт ни с компьютера, ни с телефона.

«Официально изменений сроков не подтверждено на сегодняшний день. Нужно обращаться либо в поддержку Госуслуг по телефону 8 800 100 70 10, либо писать обращение в Минздрав, о том что [изменился срок действия сертификата]. Какие-то либо технические идут [сбои]. Официального нет. Возможно в регионах есть местные распоряжения, тогда нужно обращаться в местную администрацию», — объяснили происходящее на горячей линии федерального оперштаба.

В оперативном штабе также отметили, что в регионах могут действовать местные распоряжения, в таком случае необходимо обращаться в местную администрацию.

Подчеркивается, что граждане могут подать жалобу онлайн через Госуслуги.

Ранее в методических рекомендациях Минздрава появилась информация о том, что при ухудшении эпидситуации срок действия сертификата о вакцинации может сократиться до 6 месяцев.

Кроме того, в октябре сообщалось, что до 1 марта 2022 года будут переоформлены сертификаты, которые привитые россияне получили ранее. Они отобразятся на портале Госуслуг. Отмечалось, что документы о вакцинации можно будет получить не только в цифровом, но и в бумажном виде — для этого нужно будет обратиться в МФЦ.
Общество,Видео,Минздрав РФ,
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