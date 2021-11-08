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Кехман пообещал МХАТу «жесточайшие сокращения»

Мария Иванова
35 минут назад

Новый гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман рассказал о планах провести масштабное сокращение штата нетворческих сотрудников театра. Об этом сообщает РИА Новости.

Кехман пообещал МХАТу «жесточайшие сокращения»
Фото: ТАССТАСС

По мнению Кехмана, сейчас во МХАТе слишком много управленцев.

«Я буду проводить жесточайшие сокращения, потому что во МХАТе полностью нарушен баланс между творческим и управленческим коллективами… Здесь только один отдел состоит из 27 человек, которые занимаются непонятно чем - пиаром, информационной поддержкой?» - заявил он.

Кехман отметил, что в Михайловском театре Санкт-Петербурга продажи билетов на 81,5 млн обслуживает команда из десяти человек с бюджетом в 650 тыс., а во МХАТе - месячный бюджет в два миллиона 300 тыс., а продажи билетов - «20 млн в лучший месяц».

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«Такого беспредела в управленческой структуре, как во МХАТе, я не видел нигде», - подчеркнул он.

Кехман добавил, что зарплаты в театре изменятся, а с теми, кто не захочет с этим мириться, он готов расстаться.

«Я был условно готов либеральничать, если бы у нас был другой выход. Есть правило как Отче наш - 24-е и 10-е число каждого месяца, когда нужно выплачивать аванс и зарплату. Поэтому я даже не буду ни с кем разговаривать. Мне нужно исправить эту ситуацию», - заключил он.

Кехман, худрук Михайловского театра, стал новым директором МХАТа в конце октября. Сообщалось, что он будет совмещать работу в двух театрах.

Через несколько дней после назначения Кехман перенес на неопределенный срок спектакль «Чудесный грузин», одну из ролей в котором исполняет телеведущая Ольга Бузова.

1 ноября художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков сообщил, что Кехман попросил его уйти из театра. Бояков связал это с критикой в свой адрес со стороны бывшего худрука театра Татьяны Дорониной.
Общество,Эдуард Бояков,Владимир Кехман,Татьяна Доронина,Ольга Бузова,
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