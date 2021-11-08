Кехман пообещал МХАТу «жесточайшие сокращения»

Новый гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман рассказал о планах провести масштабное сокращение штата нетворческих сотрудников театра. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Кехмана, сейчас во МХАТе слишком много управленцев.
«Я буду проводить жесточайшие сокращения, потому что во МХАТе полностью нарушен баланс между творческим и управленческим коллективами… Здесь только один отдел состоит из 27 человек, которые занимаются непонятно чем - пиаром, информационной поддержкой?» - заявил он.
Кехман отметил, что в Михайловском театре Санкт-Петербурга продажи билетов на 81,5 млн обслуживает команда из десяти человек с бюджетом в 650 тыс., а во МХАТе - месячный бюджет в два миллиона 300 тыс., а продажи билетов - «20 млн в лучший месяц».
«Такого беспредела в управленческой структуре, как во МХАТе, я не видел нигде», - подчеркнул он.
Кехман добавил, что зарплаты в театре изменятся, а с теми, кто не захочет с этим мириться, он готов расстаться.
«Я был условно готов либеральничать, если бы у нас был другой выход. Есть правило как Отче наш - 24-е и 10-е число каждого месяца, когда нужно выплачивать аванс и зарплату. Поэтому я даже не буду ни с кем разговаривать. Мне нужно исправить эту ситуацию», - заключил он.
Кехман, худрук Михайловского театра, стал новым директором МХАТа в конце октября. Сообщалось, что он будет совмещать работу в двух театрах.
Через несколько дней после назначения Кехман перенес на неопределенный срок спектакль «Чудесный грузин», одну из ролей в котором исполняет телеведущая Ольга Бузова.