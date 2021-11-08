Кехман пообещал МХАТу «жесточайшие сокращения»

«Я был условно готов либеральничать, если бы у нас был другой выход. Есть правило как Отче наш - 24-е и 10-е число каждого месяца, когда нужно выплачивать аванс и зарплату. Поэтому я даже не буду ни с кем разговаривать. Мне нужно исправить эту ситуацию», - заключил он.