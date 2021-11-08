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Умер актер сериала «След» Виктор Гунин

Елена Прошина
44 минуты назад

Российский актер Викторий Гунин умер на 69-ом году жизни. Об этом сообщает портал «Кино-Театр.ру» со ссылкой на его коллегу Юрия Гаркави.

Умер актер Виктор Гунин
Фото: кадр из сериала "Кодекс чести - 2"кадр из сериала "Кодекс чести - 2"

«Ты был самый честный, самый правдивый, самый настоящий. И на сцене и в жизни. Пусть земля тебе будет пухом», — заявил Гаркави.

Причина смерти Гунина не уточняется. О дате прощания с артистом станет известно позднее.

Виктор Гунин работал в Московском государственном театре киноактера, а также снимался в кино. Он известен по ролям в картинах «Кулагин и партнеры», «След» и «Кодекс чести».

Напомним, что 28 октября стало известно о смерти адвоката Валерия Степанова, который известен по роли судьи в телепрограмме «Суд присяжных». Известно, что причиной смерти артиста стал коронавирус. При этом сам Степанов незадолго до смерти заявлял, что «побеждает» ковид.

Ранее, 24 октября, из жизни ушел известный советский, украинский актер, режиссер и сценарист Николай Засеев-Руденко.

Общество,Николай Засеев-руденко,Виктор Гунин,Валерий Степанов,
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