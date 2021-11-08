Умер актер Виктор Гунин

Российский актер Викторий Гунин умер на 69-ом году жизни. Об этом сообщает портал «Кино-Театр.ру» со ссылкой на его коллегу Юрия Гаркави.

Фото: кадр из сериала "Кодекс чести - 2" кадр из сериала "Кодекс чести - 2"

«Ты был самый честный, самый правдивый, самый настоящий. И на сцене и в жизни. Пусть земля тебе будет пухом», — заявил Гаркави.

Причина смерти Гунина не уточняется. О дате прощания с артистом станет известно позднее.

Виктор Гунин работал в Московском государственном театре киноактера, а также снимался в кино. Он известен по ролям в картинах «Кулагин и партнеры», «След» и «Кодекс чести».

Напомним, что 28 октября стало известно о смерти адвоката Валерия Степанова, который известен по роли судьи в телепрограмме «Суд присяжных». Известно, что причиной смерти артиста стал коронавирус. При этом сам Степанов незадолго до смерти заявлял, что «побеждает» ковид.