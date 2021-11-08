Россияне пожаловались на аннулированные QR-коды

Жители России пожаловались на то, что на портале «Госуслуг» были аннулированы сотни тысяч QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19. Об этом пишет URA.RU.
По словам россиян, срок действия QR-кодов был сокращен до полугода и часть из них уже просрочены.
«Вторая доза вакцины «Спутник V» была введена 23 апреля 2021 года. Еще вчера, 7 ноября, QR-код был действителен — спокойно пропустили в кинотеатр. Сегодня сертификат оказался просрочен», «С утра зашла на госуслуги — а сертификат недействителен. Еще вчера все было в порядке. А мне ребенка нужно в бассейн везти», - пожаловались они.
При этом сокращение срока действия QR-кодов совпало со вступлением в силу приказа Минздрава России, который устанавливает новую форму сертификата о вакцинации от коронавируса.
На проблему уже обратил внимание Минздрав Приморского края, опубликовав официальное заявление в Telegram-канале правительства региона.
«Жители Приморья, прошедшие полный курс вакцинации препаратами «Гам-Ковид-Вак», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» получают сертификат сроком на 1 год. Вакцинированные препаратом «Спутник Лайт» - сертификат на полгода. Любые изменения, которые наблюдаются сейчас на портале «Госуслуг», могут быть инициированы только администрацией электронного сервиса», - отмечается в заявлении.
В ведомстве рекомендовали россиянам адресовать свои вопросы администрации портала.