В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Россияне пожаловались на аннулированные QR-коды

Алиса Селезнёва
1 час назад

Жители России пожаловались на то, что на портале «Госуслуг» были аннулированы сотни тысяч QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19. Об этом пишет URA.RU.

По словам россиян, срок действия QR-кодов был сокращен до полугода и часть из них уже просрочены.

«Вторая доза вакцины «Спутник V» была введена 23 апреля 2021 года. Еще вчера, 7 ноября, QR-код был действителен — спокойно пропустили в кинотеатр. Сегодня сертификат оказался просрочен», «С утра зашла на госуслуги — а сертификат недействителен. Еще вчера все было в порядке. А мне ребенка нужно в бассейн везти», - пожаловались они.

При этом сокращение срока действия QR-кодов совпало со вступлением в силу приказа Минздрава России, который устанавливает новую форму сертификата о вакцинации от коронавируса.

Гинцбург назвал способ победить COVID-19

На проблему уже обратил внимание Минздрав Приморского края, опубликовав официальное заявление в Telegram-канале правительства региона.

«Жители Приморья, прошедшие полный курс вакцинации препаратами «Гам-Ковид-Вак», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» получают сертификат сроком на 1 год. Вакцинированные препаратом «Спутник Лайт» - сертификат на полгода. Любые изменения, которые наблюдаются сейчас на портале «Госуслуг», могут быть инициированы только администрацией электронного сервиса», - отмечается в заявлении.

В ведомстве рекомендовали россиянам адресовать свои вопросы администрации портала.

Ранее на фоне роста заболеваемости коронавирусом в российских регионах были введены ограничения на посещения музеев, театров, фитнесс-клубов, непродуктовых магазинов. Туда пускают только по QR-кодам (с данными о вакцинации, перенесенной болезни или об отрицательном ПЦР-тесте). Для подтверждения принадлежности QR-кода посетителей могут попросить предоставить документ, удостоверяющий личность.
Общество,Видео,Минздрав РФ,РИА Ura.ru,
30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители