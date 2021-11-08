Россияне пожаловались на аннулированные QR-коды

«Вторая доза вакцины «Спутник V» была введена 23 апреля 2021 года. Еще вчера, 7 ноября, QR-код был действителен — спокойно пропустили в кинотеатр. Сегодня сертификат оказался просрочен», «С утра зашла на госуслуги — а сертификат недействителен. Еще вчера все было в порядке. А мне ребенка нужно в бассейн везти», - пожаловались они.