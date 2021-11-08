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Гинцбург рассказал, как быстро победить коронавирус

News.ru
23 минуты назад

Коронавирус можно одолеть за несколько месяцев, если число ежедневно вакцинируемых резко увеличится. Об этом заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с «Известиями», отметив бесполезность ограничительных мер в отрыве от вакцинации.

Гинцбург назвал способ победить COVID-19 за несколько месяцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Меры должны сочетаться с резким увеличением количества привитых. [Мэр Москвы] Сергей Собянин сказал, что в последние десять дней количество вакцинированных возросло в четыре раза [в день]. А должно возрасти в десять раз, — подчеркнул специалист.

Он добавил, что по его грубым подсчётам, при таких условиях можно справиться со смертоносной инфекцией за несколько месяцев.

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Ранее стало известно, что Александр Гинцбург назвал людей, с которых можно полностью снять все коронавирусные ограничения. Это те, у кого есть в организме более 300 антител. Врач считает, даже 300 антител способны полностью защитить от «дельта»-штамма COVID-19.
Общество,Александр Гинцбург,Сергей Собянин,газета "Известия",
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