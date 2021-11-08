Гинцбург назвал способ победить COVID-19 за несколько месяцев

Коронавирус можно одолеть за несколько месяцев, если число ежедневно вакцинируемых резко увеличится. Об этом заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с «Известиями», отметив бесполезность ограничительных мер в отрыве от вакцинации.
Меры должны сочетаться с резким увеличением количества привитых. [Мэр Москвы] Сергей Собянин сказал, что в последние десять дней количество вакцинированных возросло в четыре раза [в день]. А должно возрасти в десять раз, — подчеркнул специалист.
Он добавил, что по его грубым подсчётам, при таких условиях можно справиться со смертоносной инфекцией за несколько месяцев.