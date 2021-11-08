Сайт "Госуслуг" работает со сбоями

Портал «Госуслуг» работает со сбоями на фоне сообщений о сокращении срока действия QR-кодов.
Ранее в СМИ появилась информация, что на «Госуслугах» сократили срок действия QR-кода о вакцинации от коронавируса на полгода.
Позже в федеральном оперштабе по коронавирусу заявили, что официально никакого документа об изменении сроков действия кодов не было. Вероятно, это сбой портала «Госуслуг». Тем, кто столкнулся с данной проблемой советовали позвонить в службу поддержки портала или оставить жалобу онлайн.
По данным E1.RU, срок действия QR-кодов вновь стал один год, однако пока не у всех граждан.
С 8 ноября в России начали выдавать новый сертификат о вакцинации или перенесенном COVID-19. Теперь документ будет создаваться автоматически в электронном формате на русском и английском языках. Это должно произойти не позднее чем через три дня после вакцинации. Сертификаты старого образца должны быть переоформлены до 1 марта 2022 года. В бумажном варианте новый сертификат можно оформить в многофункциональном центре.