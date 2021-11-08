Сайт "Госуслуг" работает со сбоями

Портал «Госуслуг» работает со сбоями на фоне сообщений о сокращении срока действия QR-кодов.

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Ранее в СМИ появилась информация, что на «Госуслугах» сократили срок действия QR-кода о вакцинации от коронавируса на полгода.

Позже в федеральном оперштабе по коронавирусу заявили, что официально никакого документа об изменении сроков действия кодов не было. Вероятно, это сбой портала «Госуслуг». Тем, кто столкнулся с данной проблемой советовали позвонить в службу поддержки портала или оставить жалобу онлайн.

По данным E1.RU, срок действия QR-кодов вновь стал один год, однако пока не у всех граждан.