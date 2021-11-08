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Киберспортсмен сделал предложение своей девушке на церемонии награждения.Видео

Александр Кузьмин
35 минут назад

Киберспортсмен Кирилл Михайлов, выигравший в составе команды «Natus Vincere (NAVI)» турнир «PGL Major Stockholm 2021» в в CS:GO сделал со сцены предложение своей девушке.Видео публикует telegram-канал «Shot».

Девушка по имени Лика, пребывающая в знаменательный момент в Москве уже опубликовала в instagram пост, на котором ответила, что согласна.

Стоит отметить, команда Natus Vincere (NAVI) обыграла G2 Esports в финальном матче в CS:GO и забрала первое место в турнире и получили призовые - 1 млн долларов.

В состав Navi входят — Илья Perfecto Залуцкий, Александр s1mple Костылев, Кирилл Boombl4 Михайлов, Денис electronic Шарипов и Валерий b1t Ваховский.

Общество,Видео,Кирилл Михайлов,
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