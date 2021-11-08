Умер актер Виктор Гунин

Умер российский актер Виктор Гунин. Об этом на портале «Кино-Театр.ру» сообщил его коллега Юрий Гаркави.

Фото: кадр из сериала "Кодекс чести - 2" кадр из сериала "Кодекс чести - 2"

Ему было 68 лет. Причина смерти неизвестна.

Виктор Гунин в 1981 году окончил Воронежский государственный институт искусств, служил в Московском государственном театре киноактера. На телевидении он отметился ролями в сериалах «Кулагин и партнеры», «След», «Кодекс чести».