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Умер актер из сериала «След» Виктор Гунин

Lenta.ruиещё 5
19 минут назад

Умер российский актер Виктор Гунин. Об этом на портале «Кино-Театр.ру» сообщил его коллега Юрий Гаркави.

Умер актер Виктор Гунин
Фото: кадр из сериала "Кодекс чести - 2"кадр из сериала "Кодекс чести - 2"

Ему было 68 лет. Причина смерти неизвестна.

Виктор Гунин в 1981 году окончил Воронежский государственный институт искусств, служил в Московском государственном театре киноактера. На телевидении он отметился ролями в сериалах «Кулагин и партнеры», «След», «Кодекс чести».

2 ноября сообщалось, что в Москве скончался 49-летний актер и бывший майор спецназа Дмитрий Гуменецкий, снимавшийся в сериале «Бригада». Причиной смерти стала онкология, последние дни актер провел в хосписе. В апреле этого года актер вышел на свободу из рязанской колонии по условно-досрочному освобождению (УДО) в связи с болезнью.

Общество,Виктор Гунин,Дмитрий Гуменецкий,Юрий Гаркави,Кино-Театр.Ру,
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