Гинцбург: COVID-ограничения можно снять с ряда россиян

На людей, которые имеют более 300 антител, можно не распространять коронавирусные ограничения. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Тех, у кого количество антител больше трехсот, можно практически не ограничивать», — заявил Александр Гинцбург в интервью «Известиям».

Он добавил, что 500 единиц — это идеальное количество антител для защиты от заражения COVID-19.

Также он отметил, что 300 международных единиц антител полностью защитят от дельта-штамма коронавируса.

«Если меньше, то нужно вакцинироваться „Спутником Лайт“», — добавил Гинцбург.

Директор центра заявил, что количество вакцинированных за период нерабочих дней в России выросло в четыре раза, а должно было в 10, для того, чтобы «одолеть эту инфекцию за несколько месяцев».