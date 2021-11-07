Пенсионерку с антиковидным плакатом задержали на коммунистическом митинге в Москве. Об инциденте сообщает издание Readovka.
Демонстранты вышли на Красную площадь, отмечая годовщину Октябрьской революции. Они несли портреты Ленина и Сталина, у многих не было масок. Полиция заметила на одном из плакатов упоминание QR-кодов и сравнение введенных властями антиковидных ограничений с Освенцимом. После этого стражи порядка решили задержать пенсионерку – владелицу транспаранта.
Момент задержания попал на видео.
Взволнованная бабушка говорит, что плакат с упоминанием кода она «несла и думала отдать потом», но ее стали задерживать.
«Снимайте, снимайте! Сержанту служить надоело!» - обратилась женщина к журналистам.
Задержание пенсионерки вызвало негодование окружающих.
«Оставьте женщину в покое!»
«Пожалуйста, оставьте ее!»
Пока неясно, задержали в итоге пенсионерку или отпустили. Плакат у нее конфисковали.
Ранее в Росздравнадзоре заявили, что будут сообщать об антипрививочниках в Следственный комитет для возбуждения против них уголовных дел.