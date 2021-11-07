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На митинге коммунистов задержали пенсионерку-антипрививочницу: видео

Майк Габриелян
1 час назад

Пенсионерку с антиковидным плакатом задержали на коммунистическом митинге в Москве. Об инциденте сообщает издание Readovka.

Демонстранты вышли на Красную площадь, отмечая годовщину Октябрьской революции. Они несли портреты Ленина и Сталина, у многих не было масок. Полиция заметила на одном из плакатов упоминание QR-кодов и сравнение введенных властями антиковидных ограничений с Освенцимом. После этого стражи порядка решили задержать пенсионерку – владелицу транспаранта.

Момент задержания попал на видео.

Взволнованная бабушка говорит, что плакат с упоминанием кода она «несла и думала отдать потом», но ее стали задерживать.

«Снимайте, снимайте! Сержанту служить надоело!» - обратилась женщина к журналистам.

Задержание пенсионерки вызвало негодование окружающих.

«Оставьте женщину в покое!»

«Пожалуйста, оставьте ее!»

Пока неясно, задержали в итоге пенсионерку или отпустили. Плакат у нее конфисковали.

Ранее в Росздравнадзоре заявили, что будут сообщать об антипрививочниках в Следственный комитет для возбуждения против них уголовных дел.

Общество,Видео,Росздравнадзор,КПРФ,СКР,
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