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Ученый предложил ввести обязательную вакцинацию в России

Деловая газета "Взгляд"иещё 13
1 час назад

Россиян необходимо обязать пройти вакцинацию от коронавируса для того, чтобы прекратить пандемию, заявил в эфире «Радио Россия» заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.

«Это очень непопулярно, конечно, то, что я скажу, но я считаю, что должна быть принудительная вакцинация. Вот могут меня там распять просто. Но я думаю, что [нужно] во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом благодарить будут, если их заставят это сделать», – приводит его слова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение об обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса в России не принималось, нужно смотреть на дальнейшее развитие ситуации.

Общество,Видео,Дмитрий Песков,РАН,ИТАР-ТАСС,
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