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Будет еще хуже: Россиян предупредили о наступлении мощной COVID-волны

Майк Габриелян
52 минуты назад

Волны COVID-19 будут периодически повторяться в России и становиться тяжелее. Такой прогноз в эфире «Радио России» сделал завлабораторией Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, Пётр Чумаков.

Будет еще хуже: Россиян предупредили о наступлении мощной COVID-волны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эти волны будут продолжаться. Мы уже видим, что с определённой периодичностью они возникают. И что более всего настораживает, то, что каждая следующая волна в какой-то мере хуже, чем предыдущая», - сказал вирусолог.

По его словам, если население «будет так вот упорствовать» и отказываться от прививок, стране предстоит пережить еще несколько волн.

Петр Чумаков - сын знаменитого советского вирусолога Михаила Чумакова.

За минувшие сутки в России выявлено 39 165 новых случаев коронавируса. Умерли 1179 человек, выздоровели 26806.

Общество,Михаил Чумаков,
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