Будет еще хуже: Россиян предупредили о наступлении мощной COVID-волны

Волны COVID-19 будут периодически повторяться в России и становиться тяжелее. Такой прогноз в эфире «Радио России» сделал завлабораторией Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, Пётр Чумаков.
«Эти волны будут продолжаться. Мы уже видим, что с определённой периодичностью они возникают. И что более всего настораживает, то, что каждая следующая волна в какой-то мере хуже, чем предыдущая», - сказал вирусолог.
По его словам, если население «будет так вот упорствовать» и отказываться от прививок, стране предстоит пережить еще несколько волн.
Петр Чумаков - сын знаменитого советского вирусолога Михаила Чумакова.
За минувшие сутки в России выявлено 39 165 новых случаев коронавируса. Умерли 1179 человек, выздоровели 26806.