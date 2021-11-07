Врачи рассказали о новом симптоме коронавируса

Пятая часть пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, имеет участки покраснений и отека кончиков пальцев рук и ног. Также отмечается, что на них стали появятся пузырьки и гнойники, которые напоминают признаки обморожения.

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Этот признак медики связывают с поражением сосудов. Кроме этого, эксперты Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии внесли этот симптом в список распространенных кожных проявлений коронавирусной инфекции.

— «Ковидные пальцы» наиболее часто встречаются у детей и подростков, однако наблюдаются и у взрослых... Этот симптом возникает из-за реакции иммунной системы и дисфункции эндотелия — клеток, создающих внутреннюю оболочку сосудов, — отметила руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, Мария Петина, передают «Известия».

Также она объяснила, что эндотелиальные клетки создают барьер между кровью и тканями, синтезируют и выделяют большое количество биологически активных веществ.

— Высыпания на коже служат признаком ранней формы заболевания, когда пациент о нем не подозревает. При коронавирусе она посоветовала обращать внимание на пальцы рук и ног, поскольку они могут изменить цвет, — подчеркнула врач-дерматолог Татьяна Сулима.