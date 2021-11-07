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Выявлен «неожиданный» симптом коронавирусной инфекции

Вечерняя Москваиещё 4
44 минуты назад

Пятая часть пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, имеет участки покраснений и отека кончиков пальцев рук и ног. Также отмечается, что на них стали появятся пузырьки и гнойники, которые напоминают признаки обморожения.

Врачи рассказали о новом симптоме коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Этот признак медики связывают с поражением сосудов. Кроме этого, эксперты Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии внесли этот симптом в список распространенных кожных проявлений коронавирусной инфекции.

— «Ковидные пальцы» наиболее часто встречаются у детей и подростков, однако наблюдаются и у взрослых... Этот симптом возникает из-за реакции иммунной системы и дисфункции эндотелия — клеток, создающих внутреннюю оболочку сосудов, — отметила руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, Мария Петина, передают «Известия».

Также она объяснила, что эндотелиальные клетки создают барьер между кровью и тканями, синтезируют и выделяют большое количество биологически активных веществ.

— Высыпания на коже служат признаком ранней формы заболевания, когда пациент о нем не подозревает. При коронавирусе она посоветовала обращать внимание на пальцы рук и ног, поскольку они могут изменить цвет, — подчеркнула врач-дерматолог Татьяна Сулима.

Днем 6 ноября «Вечерняя Москва» перечислила основные симптомы заражения COVID-19 у вакцинированных людей. Как утверждают специалисты, у вакцинированных болезнь может развиваться настолько же по-разному, как у непривитых. Также были случаи госпитализации, в основном пожилых людей.
Общество,газета "Известия",
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