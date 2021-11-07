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Названы самые популярные туры у россиян на Новый год

News.ru
39 минут назад

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала, какие туры чаще всего бронируют россияне на новогодние праздники. Это Куба, Турция, ОАЭ, Мальдивы, Доминикана и Крым, сообщает URA.RU.

Выбирают россияне на Новый год те страны, которые уже будут открыты.

Если вы уже запланировали отдых, то стоит заранее побеспокоиться о приобретении тура, хотя бы за месяц. Лучше брать путёвку сейчас, иначе ближе к праздникам цены поднимутся и будет меньше свободных дат. Наиболее полярные направления для отдыха — это Куба, Турция, ОАЭ, Сейшельские Острова, Мальдивы и Доминиканская Республика. Также очень популярен Крым, — рассказала турэксперт.

Другой эксперт — директор екатеринбургского бюро международного туризма «Спутник» Екатерина Волкова уточнила, что спрос на внутренний туризм в России может быть чуть меньше обычного из-за сложной эпидемиологической обстановки. Но здесь уже роль играет платёжеспособность туристов. Хотя на Новый год, как правило все направления отличаются высокой стоимостью.

У нас в стране сейчас вводят жёсткие ограничения и неизвестно, сколько они еще будут действовать, поэтому возможно спрос на отдых внутри страны будет пользоваться меньшим спросом, чем зарубежные туры, — добавила специалист.

Ранее сообщалось, что из-за ситуации с COVID-19 бронирование билетов и планирование отдыха для многих превратилась в головную боль. Президент Союза туристических агентств Сергей Голов рассказал, с какими сложностями сталкиваются россияне при заказе билетов в период пандемии, как лучше поступить со страховкой от отмены рейса и почему туристы скорее полетят в Египет, чем в Краснодарский край.

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Общество,Сергей Голов,Наталия Осипова,Екатерина Волкова,РИА Ura.ru,
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