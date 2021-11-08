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В пяти субъектах РФ продлили нерабочие дни

News.ruиещё 10
54 минуты назад

Решение продлить нерабочие дни из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом приняли пять регионов России. На разные сроки также вводятся некоторые ограничения в Курской, Новгородской, Смоленской, Томской и Челябинской областях, сообщает РИА Новости.

Режим нерабочих дней продлили в пяти регионах России
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин продлил период нерабочих дней в регионе ещё на неделю, с сохранением заработной платы. В области добавляются новые ограничительные меры, в частности приостанавливается работа общепита, кинотеатров, концертных залов и соляриев.

В Томской области решением губернатора Сергея Жвачкина продлил режим нерабочих дней до 15 ноября. Уже с 8 ноября жителям региона необходимы сертификаты о вакцинации при посещении торговых и спортивных центров, парикмахерских, кинотеатров, учреждений культуры, заведений общепита, а также при заселении в гостиницы.

До 12 ноября продлён режим нерабочих дней в Челябинской области. Там до 9 января 2022 года посещение предприятий общественного питания и учреждений культуры области будет осуществляться по QR-кодам.

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о продлении нерабочих дней до 12 ноября, а губернатор Смоленской области Алексей Островский — до 10 ноября.

Ранее стало известно, что Москва с 8 ноября возвращается к обычной жизни — режим нерабочих дней завершается. Однако ситуация, связанная с распространением коронавируса, остаётся ещё напряжённой. Поэтому в городе будет действовать ряд ограничений. Речь идёт прежде всего о правилах, которые регламентируют порядок работы организаций.
Общество,Андрей Никитин,Роман Старовойт,Сергей Жвачкин,Алексей Островский,РИА Новости,
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