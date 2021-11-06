"Нужно отметить, что очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. В ближайшее время ожидаем, что будет доступна. Все эти вакцины делаются на платформе вакцины "Спутник", которая доказала, что она безопасна и эффективна", – сказал глава Минздрава.