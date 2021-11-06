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В РПЦ поддержали введение QR-кодов: «Речь может идти о катастрофе»

Майк Габриелян
1 час назад

В Русской православной церкви (РПЦ) поддержали введение режима QR-кодов. Данный режим оправдывает себя, поскольку страна теряет более тысячи человек ежедневно. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

В РПЦ поддержали введение QR-кодов: «Речь может идти о катастрофе»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Религиозный деятель напомнил, что каждый день в России умирает от коронавируса более тысячи человек.

«Это все равно, как если бы на войне мы каждый день бы теряли полк. И при таких темпах смертности речь может идти об общенациональной катастрофе», - сказал Иларион.

По его словам, это страшная статистика, и «во многом мы сами виноваты в том, что сейчас происходит».

Митрополит также отметил, что кампания по вакцинации в России проходит недостаточно активно.

Он не считает, что вакцинация должна быть обязательной. Однако нежелающие вакцинироваться должны «либо сидеть дома, чтобы не становиться потенциальным источником заражения» либо передвигаться в специальном режиме.

Сейчас QR-коды для входа в российские православные храмы не требуются, независимо от количества находящихся в них людей. В конце октября в РПЦ заявили, что QR-коды нельзя применять для регистрации прихожан в религиозных заведениях.

«Мы полагаем, что не все меры, касающиеся профилактики в развлекательных учреждениях, могут быть автоматически применены в отношении религиозных общин. Это касается, в частности, и QR-кодов», — сообщил анонимный представитель РПЦ.

Общество,РПЦ,
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