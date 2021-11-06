Российскую «ковидную» больницу обвинили в чудовищных условиях лечения

Жительница Волгограда Эльвира Беседина пожаловалась на халатное отношение врачей ковидного госпиталя к ее 81-летней матери. Об инциденте пишет издание «Блокнот».

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Мать Бесединой - пенсионерка Людмила Титова - попала в ковид-госпитале на улице Героев Шипки. У неё мерцательная аритмия, и она постоянно принимает сердечные препараты. На фоне противокоронавирусного лечения срывы ритма стали ежедневными. По словам Бесединой, все пациенты измеряют давление в коридоре самостоятельно. Но ее мать не может ходить, она падает в обморок несколько раз в день.

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В последний раз она потеряла сознание в туалете «ковидария».

«Сегодня утром около 6 утра она упала в туалете, потеряла сознание, кто-то ее нашел и поднял, довели до палаты, Врач не подошёл, через несколько часов ее перевели в другое отделение - дали дышать кислородом, но врача не было. Сама она не может дойти до туалета, с трудом сидит в постели», - пожаловалась дочь.

По ее словам, женщину дважды довозили в туалет на каталке санитары, а вот врач ей никак не помогал. Пенсионера постоянно находится полуобморочном состоянии. Медики даже на измеряют давление.

Беседина отметила, что ее мать имеет звание «Ребёнок Сталинграда» — а Великую Отечественную войну она выжила на горящем пароходе, но теперь может умереть от неоказания помощи в «ковидной» больнице.

В комитете здравоохранения Волгоградской области опровергли информацию о ненадлежащем оказании медицинской помощи.

«Медперсонал ежедневно пациентам измеряет давление и проводит пульсоксиметрию. Данные процедуры проводятся также и в течение суток, в случае ухудшения самочувствия…» - заявили чиновники.

По их словам, пациентку неоднократно осматривал кардиолог, проводилась коррекция лечения.

«Сегодняшнее ухудшение состояния женщины не осталось без внимания медицинских работников. Пациентка была сразу же переведена в палату динамического наблюдения», - рассказали в комздраве.

Там также отметили, что 81-летняя пациентка страдает хроническими заболеваниями и не была привита от коронавируса