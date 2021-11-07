Россиянам предрекли резкое падение продолжительности жизни

«Общее число смертей в ноябре составит 260 тысяч человек, при этом от коронавируса умрет до 140 тысяч. <…> Ожидаемая продолжительность жизни тоже упадет — до 68,5-69,5 лет», — приводит telegram-канал Readovka мнение демографа.

Ракша также отметил, что в декабре общее количество умерших от коронавируса в РФ с начала пандемии увеличится до миллиона человек. В правительстве тем временем уверены, что ожидаемая продолжительность жизни граждан страны составит почти 72 года.