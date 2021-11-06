В РПЦ вступились за мигрантов

Кроме того, на своей странице в Instagram он написал, что и призывы «запретить, закрыть, наказать» в отношении гастарбайтеров ведут к дальнейшему обострению отношений между народами.

«Погромы поселений мигрантов были ещё в Российской империи, а это говорит о том, что у проблемы довольно большие корни», — подчеркнул священник. Он отметил, что многие не понимают, кого именно называть приезжими — только граждан других стран или и тех, кто прибыл из других городов России покорять столицу, ведь, к примеру, любой житель Дагестана — гражданин России, со всеми правами и свободами.