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В РПЦ вступились за мигрантов

Говорит Москваиещё 1
9 минут назад

Подмосковный священник Павел Островский заявил, что постоянные разговоры о том, что «с мигрантами нужно что-то делать» бесперспективны.

В РПЦ вступились за мигрантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, на своей странице в Instagram он написал, что и призывы «запретить, закрыть, наказать» в отношении гастарбайтеров ведут к дальнейшему обострению отношений между народами.

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«Погромы поселений мигрантов были ещё в Российской империи, а это говорит о том, что у проблемы довольно большие корни», — подчеркнул священник. Он отметил, что многие не понимают, кого именно называть приезжими — только граждан других стран или и тех, кто прибыл из других городов России покорять столицу, ведь, к примеру, любой житель Дагестана — гражданин России, со всеми правами и свободами.

«Я думаю, что одна из главных проблем, на которую многие закрывают глаза, — это расслоение общества, как в духовной, так и в материальной сфере. Не преодолев его, мы не сможем достичь приемлемого единства, которое обеспечит порядок на улицах», — уточнил Островский.

Общество,Павел Островский,РПЦ,
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