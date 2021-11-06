Названы основные симптомы COVID-19 у вакцинированных

У привитых коронавирус может развиваться настолько же по-разному, как у невакцинированных, сообщили инфекционист Томас Бенфилд и иммунолог Руне Хартманн Датскому радио (DR).

Наиболее часто у вакцинированных COVID-19 сопровождается головной болью, насморком, кашлем, болью в горле и чиханием. Жар и потеря обоняния после прививки встречаются значительно реже, свидетельствуют результаты исследования ZOE COVID Symptom Study — крупнейшего приложения для изучения симптомов коронавируса.

По словам Хартманна, на степень тяжести заболевания влияют сама вакцина, возраст и сопутствующие болезни. Так, эффект вакцины снижен у самой пожилой части населения.

Иммунолог призвал следить за симптомами даже после вакцинации, чтобы не заразить окружающих.