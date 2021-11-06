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Названы основные симптомы COVID-19 у вакцинированных

Ювелина Бернст
1 час назад

У привитых коронавирус может развиваться настолько же по-разному, как у невакцинированных, сообщили инфекционист Томас Бенфилд и иммунолог Руне Хартманн Датскому радио (DR).

Наиболее часто у вакцинированных COVID-19 сопровождается головной болью, насморком, кашлем, болью в горле и чиханием. Жар и потеря обоняния после прививки встречаются значительно реже, свидетельствуют результаты исследования ZOE COVID Symptom Study — крупнейшего приложения для изучения симптомов коронавируса.

По словам Хартманна, на степень тяжести заболевания влияют сама вакцина, возраст и сопутствующие болезни. Так, эффект вакцины снижен у самой пожилой части населения.

Врач назвал повышающий риск заболеть COVID-19 фактор

Иммунолог призвал следить за симптомами даже после вакцинации, чтобы не заразить окружающих.

При этом вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса, утверждает глава Минздрава России Михаила Мурашко.
Общество,Видео,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,
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